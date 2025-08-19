Netanyahu'ya Arjantin'de Suç Duyurusu - Son Dakika
Netanyahu'ya Arjantin'de Suç Duyurusu

19.08.2025 08:19
Arjantin'deki insan hakları örgütleri, Netanyahu'yu soykırım ve savaş suçları ile suçladı.

Arjantin'de insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arjantin'e planladığı ziyaret öncesinde, "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Plaza de Mayo Kurucu Hattı Anneleri, Barış ve Adalet Hizmeti (Serpaj), Politik Nedenlerle Kaybolan ve Tutuklananların Aileleri ve Arjantin İnsan Hakları Ligi, Netanyahu'nun "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" işlediği iddiasıyla mahkemeye suç duyurusu yaptı.

Netanyahu'nun 7-10 Eylül'de Arjantin'e yapacağı ziyarette Devlet Başkanı Javier Milei'nin de söz konusu suç politikasının ortağı olacağı belirtilen suç duyurusunda, İsrail hükümetinin, Filistin halkına yönelik sistematik yok etme politikası ve yaşama hakkı, insan onuru ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal ettiği vurgulandı.

Suç duyurusunda, şu ifadelere yer verildi:

"Arjantin halkı ve insan hakları örgütleri, kitlesel suçların ne anlama geldiğini bizzat deneyimledi. Gazze'nin işgalinden bu yana on binlerce kişi İsrail güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla insan yerinden edildi. İsrail hükümeti, İlaç, gıda ve insani yardımların girişini engelledi. İsrail'in ablukası tüm Gazze'yi olumsuz etkiliyor."

Netanyahu'ya karşı ceza mahkemesinde yapılan suç duyurusunun başta Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel olmak üzere birçok insan hakları örgütü temsilcisi tarafından desteklendiği bilgisi paylaşıldı.

Arjantin'de en son 12 Ağustos'ta Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ile Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği (H.I.J.O.S.), Netanyahu'nun Filistin'e karşı "savaş suçları" ve "soykırım" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanması talebiyle başkent Buenos Aires'teki federal mahkemeye suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

