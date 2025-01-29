İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi - Son Dakika
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İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi

İsrail\'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu\'nun üstünü çizdi

Hayfa Üniversitesi tarafından yapılan bir anket, İsrail halkının büyük bir kısmının Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ve siyasi partilere olan güveninin ciddi şekilde azaldığını ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 74'ü Netanyahu'ya güvenmiyor, yüzde 85'i ise Meclis ve siyasi partilere güven duymuyor.

29.01.2025 23:47
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İsrail'de yapılan bir anket, halkın yüzde 74'ünün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya güvenmediğini, siyasi partilere ve Meclise olan güvenin ise en düşük seviyelere gerilediğini ortaya koydu.

YÜZDE 74'Ü NETANYAHU'YA GÜVENMİYOR

"Walla" haber sitesindeki habere göre, Hayfa Üniversitesi tarafından Aralık 2024'te halkın tüm kesimlerini kapsayan bir anket yapıldı.

Anketin sonuçlarına göre, İsraillilerin yüzde 74'ü Başbakan Netanyahu'ya güvenmezken, siyasi partilere ve Meclise güvenmeyenlerin oranı ise en düşük seviyelere gerileyerek yüzde 85 olarak kaydedildi.

İsraillilerin yüzde 70'i Başbakanlık Basın Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı gibi kurumlara güvenmediğini, yüzde 65'i de Başsavcılığa güvenmediğini belirtti.

Halkın yüzde 55'i polis teşkilatına güvenmediğini söylerken, yüzde 47'si de kamu kurumlarından iyi hizmet almak için rüşvet vermeleri gerektiğini düşünüyor.

UZMANLARDAN 'HÜKÜMETE RÜŞVETİN YAYILDIĞI' UYARISI

Öte yandan Hayfa Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden anketi hazırlayan Eran Vigoda-Gadot ve Shlomo Mizrahi, "İsrail hükümetinin tüm düzeylerinde rüşvetin endişe verici halde yayıldığı" uyarısında bulundu.

İsrail toplumunun siyasi, hukuki ve kolluk sistemlerinde derin güven kaybı yaşadığına dikkati çeken araştırmacılar, bakanlıkların siyasileşmesinin güvensizliğin artmasına yol açtığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Ne fark eder bir katil gelir diğer katil gelir. Orda şehit olan, acı çekenlere iyi olmuş diyenlerde o acıları ysşamadan ölmez inşallah. İncil de öldürmeyeceksin diyor, bunların dini ne acaba. 7 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Kendine Gel Biraz Be Adam 1 3 Yanıtla
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