Netanyahu'ya Suikast Planı: Kadın Gözaltında

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bombalı saldırı planı yaptığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirtilmeyen ve Tel Aviv'de yaşadığı aktarılan 70 yaşlarındaki bir kadının çevresindekilere Netanyahu'ya suikast düzenleme niyetinde olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Hükümet karşıtı protestolara da katılan kadının suikast için patlayıcı bulma ve Netanyahu'nun güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi toplama girişimlerinde bulunduğu ifade edildi.

Polisin şüpheli kadını 2 hafta önce gözaltına aldığı, devlet daireleri ve Netanyahu'ya yaklaşmaması şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Yerel basın, Netanyahu'ya suikast planlamakla suçlanan kadın hakkında yarın "suç işlemek ve terör eylemi gerçekleştirmek için komplo kurmak" suçlamasıyla iddianame düzenleneceğini yazdı.