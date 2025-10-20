Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz - Son Dakika
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz
20.10.2025 21:16
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail meclisinde yaptığı konuşmada tarihi bir itirafta bulundu. Netanyahu, Orta Doğu'da eski tehditler yeni biçimler alıyor ve yeni tehditler de ortaya çıkıyor. Biz onları engellemek için nöbet tutuyoruz. Her şey bilinmiyor ve bilinmeyecek." derken, İsrail medyası Netanyahu'nun işaret ettiği ülkenin Türkiye olduğunu yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada Orta Doğu'daki yeni tehditlere dikkat çekti. Türkiye ve Katar'ın bölgesel etkilerini genişletme çabalarıyla ilgili kaygılarını dile getiren Netanyahu, eski tehditlerin yeni biçimler aldığını belirtti.

NETANYAHU'DAN ÜSTÜ KAPALI "TÜRKİYE" İTİRAFI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail meclisi Knesset'te yaptığı açılış konuşmasında dikkat çeken sözler sarf etti. Netanyahu, üstü örtülü bir biçimde Orta Doğu'da İsrail'e yönelik "yeni tehditlerin ortaya çıktığını" ileri sürdü.

"YENİ TEHDİTLERİ ENGELLEMEK İÇİN NÖBET TUTUYORUZ"

Israel Hayom'un haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Mecliste yaptığı konuşmada her şeyin açıktan bilinmediğini savundu. Netanyahu, "Orta Doğu'da eski tehditler yeni biçimler alıyor ve yeni tehditler de ortaya çıkıyor. Biz onları engellemek için nöbet tutuyoruz. Her şey bilinmiyor ve bilinmeyecek." dedi.

"TÜRKİYE, GAZZE ŞERİDİ'NİN GELECEĞİNDE MERKEZİ BİR ROL OYNUYOR"

Haberde, İsrailli siyasi kaynaklar, Netanyahu'nun üstü örtülü şekilde işaret ettiği "Yeni tehditlerin Türkiye ve Katar'ın bölgesel etkilerini genişletmek için artan çabaları" olduğunu ileri sürdü. Haberde, Türkiye ve Katar'ın "Müslüman Kardeşler ve Hamas'ı desteklediği" belirtilerek Gazze Şeridi'nin geleceği ve Suriye'deki gelişmeleri şekillendirmede merkezi bir rol oynadığından bahsedildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında Türkiye ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki rollerinin gerginliğe neden olduğu iddia edildi. Bu konunun, Netanyahu'nun Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede ele alınan meseleler arasında olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Dünya, Katar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kemal Keskin:
    korkunun ecele faydası yok sizin için kaçınılmaz son yakındır... 17 0 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Korkunun Ecele faydası yok Katill celladın korktukların olacakk.. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
