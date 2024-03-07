Netflix, Ankara Bilim Üniversitesi öğrencilerine görsel efekt eğitimleri tanıttı

Netflix'in "Görsel Efekt (VFX) Dünyasına Giriş" başlıklı eğitimleri Ankara Bilim Üniversitesi öğrencilerine tanıtıldı.
Üniversitedeki tanıtım toplantısında konuşan Netflix Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, en iyi şekilde hikaye anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Her geçen gün daha iyi hikayeleri bulup dünyaya anlatabilmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.
Mavili, iyi hikayelerin herhangi bir yerden kaynaklanabileceğine işaret ederek, Türk dizi ve filmlerinin yıllardır bir izleyici kitlesi olduğunu söyledi.
Türkiye'de ofis açarken temel olarak iki şeye inandıklarını vurgulayan Mavili, "Bir tanesi Türk insanının hikaye anlatıcılığındaki mahareti, diğeri de Anadolu coğrafyasının inanılmaz zengin hikayeleri. Bunların bizi başarıya taşıyacağına emindik." diye konuştu.
Mavili, Türk dizi ve filmlerinin "Global Top 10" listelerinde ciddi yeri olduğunu ve bunun kendilerine gurur verdiğini ifade etti.
"İlk eğitimlerimize katılan gençleri Netflix dizi setlerinde görmeye başladık"
Yerel hikaye anlatıcılığı için yetenek geliştirmek yoluyla bulundukları ülkelerde yatırım yapılabileceğini düşündüklerini anlatan Mavili, şunları kaydetti:
"Gerek mevcut sektör çalışanlarının yeni medyaya uyumlu şekilde yeni yetenekler edinmesi gerekse de gençlerin sektöre kazandırılması için çok sayıda çalışma yapıyoruz. Bu anlamda hem Türkiye'de ulusal hem de uluslararası arenadan sektörde çok bilinmiş üniversitelerle işbirliği yapma fırsatına eriştik. Bugün artık ilk eğitimlerimize katılan gençleri Netflix dizi setlerinde görmeye başladık. Bugün de burada yeni çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Bizim kadar hikaye anlatıcılığına inanan, bizim kadar orijinalliğe değer veren bir üniversiteyle işbirliği yapma fırsatı yakaladığımız için çok memnunuz. Hakikaten arzu ettiğimiz orijinallikte, arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak şekilde tasarlanmış bir programa erişmişiz."
Mavili, görsel efekt alanında sektörün lideri olacak ve sektöre damga vuracak yeni yetenekler aradıklarını da söyledi.
"Bu işbirliği çok kıymetli"
Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir de sinema denilen büyülü oyuncağın bir gölge olduğunu ifade ederek, "O gölgeyi zenginleştirebilirsiniz ama aynadaki sizi değiştiremezsiniz, zenginleştiremezsiniz." dedi.
Demir, "Netflix gibi gerçekten dünya markası bir tecrübeyle Ankara Bilim Üniversitesinin işbirliğini kağıt üzerinde ve sadece retorik olarak anlamlı bulmuyorum. Bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Çok şanslı bir şey." diye konuştu.
Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Eda Arısoy da Netflix ve Ankara Bilim Üniversitesi birlikteliğini heyecan verici bulduğunu söyledi.
Arısoy, eğitime bakış açılarının klasik kodların dışında olduğunu belirterek, "Bu nedenle de Netflix'in bizimle olması son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Animasyon ve görsel efekt alanında uzman kurumlarca verilen eğitimler 5 Haziran'a kadar sürecek.
Son Dakika › Güncel › Netflix, Ankara Bilim Üniversitesi öğrencilerine görsel efekt eğitimleri tanıttı - Son Dakika
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