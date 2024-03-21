Neuralink, beyin çipi ile düşünce yoluyla satranç oynatmayı başardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Neuralink, beyin çipi ile düşünce yoluyla satranç oynatmayı başardı

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla satranç oynadığını açıkladı. Şirket, beyin çipi yerleştirilen hasta Noland Arbaugh'un canlı yayında satranç oynadığı anları paylaştı. Arbaugh, beyin çipinin yerleştirilmesi ameliyatının kolay olduğunu belirtti. Elon Musk ise daha önce yaptığı paylaşımda, Neuralink tarafından üretilen çipin bir insana takıldığını ve sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebildiğini söylemişti. Neuralink, beyin çipi projesinin insanlar üzerindeki denemesi için FDA'dan onay almıştı.

21.03.2024 11:35  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla satranç oynadığını açıkladı.

Neuralink, beyin çipi yerleştirilen hasta Noland Arbaugh'un satranç oynadığı anları X sosyal medya platformundaki canlı yayınında paylaştı.

Arbaugh, canlı yayında yaklaşık 8 yıl önce kaza geçirdikten sonra ellerinin ve ayaklarının felç kaldığını belirterek beyin çipinin yerleştirmesi için yapılan ameliyatın "çok kolay" olduğunu söyledi.

Videoda, Arbaugh'un düşünce yoluyla dizüstü bilgisayarının imlecini hareket ettirdiği ve satranç oynadığı görülüyor.

Elon Musk, 30 Ocak'ta X'ten yaptığı paylaşımda, bir önceki gün ilk kez bir insana Neuralink tarafından üretilen çip takıldığını aktarmıştı.

İlk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirten Musk, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünün sağlandığını belirtmişti.

Musk, beyin çipi yerleştirilen hastanın sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebildiğini söylemişti.

İnsan deneyleri için geçen yıl onay almıştı

Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerindeki denemesinin başlaması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Elon Musk, FDA, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Neuralink, beyin çipi ile düşünce yoluyla satranç oynatmayı başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi
    12:18 MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Tekirdağ Saray'da kaza: 5 ölü, 10 yaralı
    12:16 Tekirdağ Saray'da kaza: 5 ölü, 10 yaralı

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın havadan çekilen dron görüntüleri de bulunuyor.

  • Bursa'da Kar Payı Vaadiyle Kuyumcudan Altın ve Nakit Para Alan Şüpheliler Yakalandı
    12:16 Bursa'da Kar Payı Vaadiyle Kuyumcudan Altın ve Nakit Para Alan Şüpheliler Yakalandı

    Bursa'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, müşterilerinden kar payı vaadiyle altın ve nakit para topladıktan sonra kayıplara karıştı. Ancak polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüphelilerin ifadelerinde, parayı çeviremediklerini ve müştekilerin baskısı üzerine dükkanı kapattıklarını söyledikleri belirtildi. 104 müşteki ise şikayetçi oldu.

  • Gebze'de 4 Katlı Apartmanın Zemin Katındaki Daire Yangında Kül Oldu
    12:15 Gebze'de 4 Katlı Apartmanın Zemin Katındaki Daire Yangında Kül Oldu

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın sonucunda 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Selçuk Belediyesi Ramazan'ın Bereketini Köylere Taşıyor
    12:15 Selçuk Belediyesi Ramazan'ın Bereketini Köylere Taşıyor

    Selçuk Belediyesi, kent merkezinde kurduğu ilk iftar sofrasının ardından Ramazan'ın bereketini köylere taşımaya devam ediyor. Her akşam bir köyde düzenlenen iftar programlarına katılan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlarla bir araya gelerek toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

  • Eyüpsultan'daki Cep Otogarı'nda Hırsızlık Olayı
    12:14 Eyüpsultan'daki Cep Otogarı'nda Hırsızlık Olayı

    Eyüpsultan'daki cep otogarında müşteri kılığında bilet alma bahanesiyle gelen bir hırsız, işyerinde kimsenin olmadığı bir sırada tezgahın arkasındaki cep telefonunu çaldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

  • TDV, Yemen'de 100 Kişiye Motosiklet Dağıttı
    12:14 TDV, Yemen'de 100 Kişiye Motosiklet Dağıttı

    Türkiye Diyanet Vakfı, Yemen'de kalkınma projesi kapsamında geliri olmayan 100 kişiye yolcu ve nakliye taşımacılığında kullanılan 3 tekerlekli motosiklet dağıtımı gerçekleştirdi. Motosikletlerin anahtar teslim töreni Yemen'in Hadramut ve Marib illerinde düzenlendi. Proje ile geliri olmayan insanlara geçim kapısı olması ve yoksul insanların kendi ayakları üzerinde durabilmesi hedefleniyor.

  • AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Az Hasarlı Konutlara Kökten Çözüm Getirecek
    12:13 AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Az Hasarlı Konutlara Kökten Çözüm Getirecek

    AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, 6 Şubat depremlerinde az hasarlı olan konutlara kökten çözüm getireceklerini söyledi. Az hasarlı konutların da içerisinde olduğu 104 bin konutu dönüştüreceklerine vurgu yapan Bilden, bu konutları hiçbir ücret almadan inşa edeceklerini ifade etti.


11:55 İddianamede kan donduran ayrıntı Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:44 Tekirdağ’da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
10:39 Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
11:44 Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
11:42 Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, ’Kafam gidip geliyor’ dedi Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, 'Kafam gidip geliyor' dedi
11:04 Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
10:51 Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
10:49 Ünlü isimlerde Bağcılar’da yaşanan sucu skandalına öfke kustu Ünlü isimlerde Bağcılar'da yaşanan sucu skandalına öfke kustu
10:34 Ankara’da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı
10:16 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
09:54 Eşini keserle katleden adamın kan donduran işkencesi ortaya çıktı Eşini keserle katleden adamın kan donduran işkencesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 12:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: Neuralink, beyin çipi ile düşünce yoluyla satranç oynatmayı başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement