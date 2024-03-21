Nevruz Bayramı, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat\'ta Kutlandı

Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta, Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlandı.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Nevruz Bayramı'nın baharın gelişini müjdelediğini söyledi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da nevruzun birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, Türk Cumhuriyetleri'nden gelen öğrenciler, bayrak gösterisi yaptı.
Daha sonra, Kocasinan Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Dede Korkut Kitabındaki Hikayelerde Geçen Türk Kahramanlarının Kıyafetleri" sahnede sunuldu.
Kutlamalarda görev alan öğrencilerin ödüllendirildiği programda, nevruz ateşi yakılarak üstünden atlandı.
Demir dövülmesiyle süren etkinlik, yumurta kırma, çuval ve halat çekme yarışmalarıyla son buldu.
Kırıkkale
Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Makas, yeni bir bahara hep beraber başladıkları için Allah'a şükrettiklerini söyledi.
Yeni baharın millete ve vatana birlik ve beraberlik getirmesini dileyen Makas, "Nevruz, bugün tüm Türkiye'de kutlanıyor. Kürt'ü, Türk'ü ve Laz'ıyla yeniden doğuşun ve baharın kutlanması gereken bir bayram olduğunu Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tekrar idrak ettik. Türk bayramı olarak da hep beraber kutlamaya başladık." diye konuştu.
"Nevruz" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, örs üzerinde sembolik olarak demir dövüldü, Vali Makas ve öğrenciler yumurta tokuşturdu.
Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları gösterisi ile Kırıkkale Ustalar Topluluğunun müzik dinletisinin yer aldığı etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Kırşehir
Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Türk devletlerinin bayrakları açıldı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki, nevruz hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Halk oyunu gösterilerinin yer aldığı etkinlikte, protokol üyelerince örs üzerinde sembolik olarak demir dövüldü, davul zurna eşliğinde nevruz ateşinin üzerinden atlandı.
Geleneksel kıyafet giyen okçuların gösteri yaptığı programa, Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Yozgat
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait salonda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Halıcı, "Türk Kültüründe Nevruz" konulu konferans verdi.
Halıcı, nevruzun, Türk dünyası ve Anadolu'da ortak heyecanlarla, yüzyıllardır Türk kültürüne özgü özelliklerle kutlandığını söyledi.
Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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