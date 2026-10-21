Nevşehir Belediye Başkanı Arı, gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Arı, gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Nevmekan Sosyal Tesisi'nde kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arı, gazetecilerin gününü kutlayarak doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmadaki rollerine dikkati çekti ve teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediyenin Nevmekan Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda Başkan Arı, gazetecilerin gününü kutladı.

Gazetecilerin toplumu bilgilendirme ve kentin gelişimine katkı sağlama noktasında kritik rol üstlendiğini kaydeden Arı, "Gece gündüz demeden Nevşehir'imizin sesini duyuran, halkımızın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için fedakarca çalışan tüm gazeteci dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yerel ve ulusal basınımızın kıymetli temsilcileri, şehrimizin gelişimi ve vizyonu doğrultusunda bizlere her zaman güç vermektedir." dedi.

Program, Arı'nın gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: AA
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