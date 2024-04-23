Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Nisan\'da Makam Koltuğunu Öğrencilere Devretti

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu öğrencilere devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreni, Nevşehir Belediyesi Başkanlık makamında da gerçekleşti.

Öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Arı, koltuğuna oturan çocuk başkanlara bir talimatı olup olmadığını sordu. Çocuk başkanlar, Nevşehir'de çocuklar için parklar, parklarda spor alanları olmasını istedi.

Minik başkanların lunaparkta yeni bir düzenleme yapılmasını istemesi üzerine yetkili ile telefon bağlantısı gerçekleştiren Arı, telefonu minik başkanlara vererek isteklerini yetkiliye aktarmalarını sağladı.

Çocuk, Nevşehirli çocuklar adına Rasim Arı'ya teşekkür etti.