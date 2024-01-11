Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çınar, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğraflara oy verdi.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" fotoğrafına oy veren Çınar, " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarını seçti.

Çınar, 2023 yılının 6 Şubat'taki depremler ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle zor bir yıl olarak geride bırakıldığını ifade ederek, kategorilerde oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden etkileyici olduğunu belirtti.

Çınar, AA'nın "Kanıt" isimli kitapta da yer verdiği görsellerin, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyması ve temel delil niteliği taşımasından dolayı önemsediğini de sözlerine ekledi.