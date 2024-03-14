Nevşehir\'de 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Maltepe'de Kapısı Açık Seyreden Minibüse 2 Bin 610 Lira Cezası

Maltepe'de fazla yolcu taşıyan ve kapısı açık seyreden bir minibüse, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2 bin 610 lira ceza kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmada, minibüsün sürücüsü tespit edildi ve çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Sürücüye, trafik güvenliği düzeni ile ilgili kurallara uymamak, yolcuların iniş ve binişini sağ taraftan yaptırmamak, taşıma sınırının üstünde fazla yolcu almak ve saygısız araç kullanmak gibi suçlardan toplamda 2 bin 610 lira para cezası verildi.