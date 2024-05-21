Nevşehir\'de 3. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Nevşehir'de bir apartmanın 3. katındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, 2000 Evler Mahallesi 61. Sokak'taki ikametlerinin balkonunda oynayan E.G, 3. kattan düştü.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
???????Yoğun bakıma alınan çocuk, kurtarılamadı.
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