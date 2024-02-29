Nevşehir'de ahırda boğanın saldırısına uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de ahırda boğanın saldırısına uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

Nevşehir\'de ahırda boğanın saldırısına uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

Nevşehir'de Basansarnıç köyünde hayvan besiciliği yapan Recep C, ahırda boğanın saldırısına uğradı. Yardım etmek için ahıra gelen babası Kazım C, hayvanın boynuz darbesiyle yaşamını yitirdi. Yaralanan Recep C, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

29.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:24
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Nevşehir'de ahırda boğanın saldırısına uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı.

Basansarnıç köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Recep C. (42), hayvanlara yem vermek için ahıra girdi.

Bu sırada bir boğanın saldırısına uğrayan Recep C'ye yardım etmek için ahıra gelen babası Kazım C. de (71) hayvanın boynuz darbesiyle yere düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kazım C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Recep C, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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