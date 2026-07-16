Nevşehir\'de Aile Kazası: 3 Ölü

NEVŞEHİR'de gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilin, refüje çarpıp takla attığı kazada hayatını kaybeden anne Fadime Ana Erten (60) ile çocukları Orhan (38) ve Boran Erten (33), Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri yolu Türkeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Erten idaresindeki K-OD 38 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Orhan Erten (38), Fadime Ana Erten (60) ve Boran Erten (33) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Erten (64) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler ise hastane morguna konuldu. Almanya'nın Köln şehrinden yola çıkan ailenin memleketleri Kayseri'ye gittikleri öğrenildi.

Fadime Ana, Boran ve Orhan Erten'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı Mahallesi'ne getirildi. Erten ailesi için burada cenaze namazı kılındı. Anne Fadime ile çocukları Boran ve Orhan, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan baba Ahmet Erten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Boran Erten'in eşinin 6 aylık hamile olduğu için araç yolculuğu yapamadığı, Kayseri'ye uçakla geleceği, 3 yaşındaki kızının, babasına 'baba sen araçla git, biz uçakla gelelim, sen bizi havalimanında bekle' dediği öğrenildi.