Nevşehir'de Aile Kazası: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir'de Aile Kazası: 3 Ölü

Nevşehir\'de Aile Kazası: 3 Ölü
16.07.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil kaza yaptı; anne ve iki çocuk hayatını kaybetti, baba yaralandı.

NEVŞEHİR'de gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilin, refüje çarpıp takla attığı kazada hayatını kaybeden anne Fadime Ana Erten (60) ile çocukları Orhan (38) ve Boran Erten (33), Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri yolu Türkeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Erten idaresindeki K-OD 38 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Orhan Erten (38), Fadime Ana Erten (60) ve Boran Erten (33) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Erten (64) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler ise hastane morguna konuldu. Almanya'nın Köln şehrinden yola çıkan ailenin memleketleri Kayseri'ye gittikleri öğrenildi.

Fadime Ana, Boran ve Orhan Erten'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı Mahallesi'ne getirildi. Erten ailesi için burada cenaze namazı kılındı. Anne Fadime ile çocukları Boran ve Orhan, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan baba Ahmet Erten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Boran Erten'in eşinin 6 aylık hamile olduğu için araç yolculuğu yapamadığı, Kayseri'ye uçakla geleceği, 3 yaşındaki kızının, babasına 'baba sen araçla git, biz uçakla gelelim, sen bizi havalimanında bekle' dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Aile Kazası: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
15 Temmuz’un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi 15 Temmuz'un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı 90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 20:07:00. #7.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Aile Kazası: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.