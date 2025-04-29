Nevşehir\'de Çocuk Düşmesi: Sağlık Durumu İyi

Nevşehir'de evlerinin balkonundan sokaktaki çöp konteynerine düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen çocuğun tedavisi devam ediyor.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 2 yaşındaki Suriye uyruklu M.N.M'nin durumuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı??????? Op. Dr. Can Şensöğüt, çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çocuğun durumunu acil serviste değerlendirdiklerini anlatan Şensöğüt, "Sağ kolu ve kafatasında kırık vardı. Küçük bir beyin kanaması da mevcuttu. 2 gündür takip ediyoruz. Genel durumu iyi, herhangi bir kötüleşme olmadı. Kontrol tomografilerinde kanama tamamen silindi. Bugün de muhtemelen taburcu edeceğiz." dedi.

M.N.M. dün, evlerinin balkon kısmında oynarken demir parmaklık arasından geçip dengesini kaybederek sokaktaki çöp konteynerine düşmüştü.

Vücudunda kırıklar oluşan çocuğun düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.