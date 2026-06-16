Nevşehir'de Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
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Nevşehir'de Çocuk Pencereden Düştü

Nevşehir\'de Çocuk Pencereden Düştü
16.06.2026 22:58
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2 yaşındaki Y.Y.E. Nevşehir'deki 11 katlı binanın 5. katından düşerek yaşamını yitirdi.

NEVŞEHİR'de 11 katlı binanın 5'inci katındaki pencereden düşen Y.Y.E. (2), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bekdik Mahallesi İdeal Sokak'taki 11 katlı binada meydana geldi. Binanın 5'inci katında oturan Y.Y.E., henüz belirlenemeyen nedenle pencereden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 14 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen Y.Y.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Y.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başllatıldı.

Kaynak: DHA

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