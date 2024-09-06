Nevşehir'de Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

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Nevşehir'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

2000 Evler Mahallesi'nde yabancı uyruklu Z.R'nin evinden altın ve gümüş kolye, 13 bin lira ve 500 dolar çalındığı şikayeti üzerine polis harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları soruşturmada kimliklerini tespit ettiği Ö.S. adlı kadın ile İ.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.