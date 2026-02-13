Nevşehir'de Fırtına: Ağılın Çatısı Uçtu, Hayvanlar Telef Oldu

Nevşehir'de etkili olan fırtına nedeniyle 2 ağılın çatısı uçtu, 12 küçükbaş telef oldu.

İl genelinde sabah saatlerinden itibaren süren kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Etkisini zaman zaman artıran fırtına nedeniyle merkeze bağlı Kavak ile Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldelerinde iki ağılın çatısı uçtu.

Karapınar'da Feramus Bilada'ya ait ağılda enkaz altında kalan 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Öte yandan, kent merkezi ve Avanos ilçesinde rüzgarın şiddetine dayanamayan iki ağaç devrildi.

Çevreye savrulan ağaç dalları belediye ekiplerince temizlendi.