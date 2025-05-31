Nevşehir\'de Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama

Nevşehir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 2000 Evler Mahallesi'nde bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda yakalanan F.K, Ş.Ç. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ve H.B, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

İş yeri sahibi F.K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine 2000 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlemiş, fuhşa teşvik, temin ve aracılık suçlarını işledikleri iddiasıyla F.K, Ş.Ç. ve H.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirilmiş, 3 lüks araca el konularak iş yeri mühürlenmişti.