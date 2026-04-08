Nevşehir\'de Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Nevşehir'de Gazze halkına destek sağlamak amacıyla kermes düzenlendi.

Nevşehir İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından Nejdet Ersan Parkı'nda gerçekleştirilen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

Dernek Başkanı Tuncay Zeyd Sesli, gazetecilere, Gazze konusundaki toplumdaki hassasiyetin her geçen gün arttığını, düzenlenen kermesin bir kardeşlik köprüsü olduğunu belirtti.

Etkinliğe kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiğini dile getiren Sesli, "Gazze için Nevşehir el ele verdi. Kermesten elde edilen tüm gelir Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemelerinin temini ve Özgürlük Filosu'nun lojistik ihtiyaçları için kullanılacak. Kermesimize destek veren tüm sivil toplum kuruluşları, hayırsever esnafımız ve hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına da değinen Sesli, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.