Nevşehir'de Gazze İçin Kermes Düzenlendi

08.04.2026 14:02
Nevşehir'de Gazze halkına destek amacıyla düzenlenen kermeste elde edilen gelir insani yardıma gidecek.

Nevşehir'de Gazze halkına destek sağlamak amacıyla kermes düzenlendi.

Nevşehir İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından Nejdet Ersan Parkı'nda gerçekleştirilen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

Dernek Başkanı Tuncay Zeyd Sesli, gazetecilere, Gazze konusundaki toplumdaki hassasiyetin her geçen gün arttığını, düzenlenen kermesin bir kardeşlik köprüsü olduğunu belirtti.

Etkinliğe kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiğini dile getiren Sesli, "Gazze için Nevşehir el ele verdi. Kermesten elde edilen tüm gelir Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemelerinin temini ve Özgürlük Filosu'nun lojistik ihtiyaçları için kullanılacak. Kermesimize destek veren tüm sivil toplum kuruluşları, hayırsever esnafımız ve hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına da değinen Sesli, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Kaynak: AA

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
