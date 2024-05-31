Nevşehir\'de refüje çarparak devrilen araçta 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, E.E.A, idaresindeki 34 BRU 143 plakalı hafif ticari araç, Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çarparak yola devrildi.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 1 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.
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