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Nevşehir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonunda 30 Tutuklama - Son Dakika
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Nevşehir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonunda 30 Tutuklama

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin helikopter destekli gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 30'u tutuklandı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi.

Nevşehir\'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonunda 30 Tutuklama
28.12.2023 - 19:19,
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Nevşehir'de polisin helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 71 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 32'si sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü, 39'u ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 30'u sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 26 Aralık'ta Nevşehir merkez, Acıgöl ilçesi ile bazı belde ve köylerdeki 71 adrese polis helikopteri, dron ve dedektör köpeklerin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Adreslerde yapılan aramada 388 gram sentetik uyuşturucu, 272 gram esrar, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 32 gram ham madde, 9 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 8 kesici alet ele geçirilmiş, 71 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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