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Nevşehir'de kaçak avlanan 2 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de kaçak avlanan 2 kişiye işlem yapıldı

Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzköy Mahallesi'nde yasak yöntemle balık avlayan 2 kişiyi yakalayarak, şüphelilere ait bot, 2 ağ, bazı malzemeler ve 13 balığa el koydu. Ayrıca, 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Nevşehir\'de kaçak avlanan 2 kişiye işlem yapıldı
19.12.2023 - 12:35,
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Tuzköy Mahallesi Kızılırmak bölgesindeki denetimlerinde yasak yöntemle balık avlayan 2 kişiyi yakalayan ekipler, şüphelilere ait bot, 2 ağ, bazı malzemeler ve 13 balığa el koydu.

Ayrıca, 2 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin usulsüz avcılığa karşı denetimlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nevşehir'de kaçak avlanan 2 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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