Nevşehir'de kadına tokat attığı iddia edilen 6 ayrı suç kaydı olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de kadına tokat attığı iddia edilen 6 ayrı suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

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Nevşehir'de kaldırımda bekleyen tanımadığı kadına tokat attığı iddia edilen ve 6 farklı suçtan kaydı bulunan şüpheli, kasten yaralama suçundan tutuklandı. Kadının sağlık kontrolünde basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte işitme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Nevşehir'de kaldırımda bekleyen tanımadığı bir kadına tokat atan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırımda beklediği sırada tanımadığı bir kişinin kendisine tokat attığını iddia eden 46 yaşındaki S.E, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 6 farklı suçtan kaydı bulunan 38 yaşındaki Tolga Ç. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Tolga Ç, emniyetteki ifadesinde, kadına vurmadığını ve yanlışlıkla kolunun çarptığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda bekleyen S.E'nin yanına yaklaşan şüphelinin aniden tokat vurduktan sonra uzaklaştığı, çevredekilerin kadına yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Öte yandan S.E'nin sağlık kontrolünde tokat nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte işitme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
İşitme KaybıNevşehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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