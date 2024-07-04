Nevşehir'de Kamyonetini Sürdüğü Eski Sevgilisinin Üzerine Kaçan Şüpheli Aranıyor - Son Dakika
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Nevşehir'de Kamyonetini Sürdüğü Eski Sevgilisinin Üzerine Kaçan Şüpheli Aranıyor

Nevşehir'de bir kişi, arkadaşıyla yol kenarında oturan eski sevgilisinin üzerine kamyonetini sürdü. Ardından kamyonet uçuruma düşerken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

04.07.2024 23:01
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Nevşehir'de arkadaşı ile yol kenarında oturan eski sevgilisinin üzerine kamyonetini sürdüğü iddia edilen kişi uçuruma düşen aracını terk edip kaçtı.

İddiaya göre, Nevşehir Kalesi yakınlarında kenti yüksekten gören yol kenarına otomobilini park eden kimliği öğrenilemeyen kadın, beraberindeki kadın arkadaşıyla aracının yanına kurdukları kamp sandalyesinde oturmaya başladı.

Bir süre sonra 50 ET 363 plakalı kamyonetiyle alana gelen H.T, iki kadının üzerine aracını sürdü.

H.T. kullandığı kamyonetle eski sevgilisine ait otomobile çarptı, daha sonra kamyonet uçuruma savruldu.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede H.T'nin kamyoneti terk ederek olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Uçurum kenarında kalan aracın risk oluşturmaması için Nevşehir Kalesi'ne çıkan yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla kamyonet bulunduğu yerden çıkarılırken, şüpheli H.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Nevşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Kamyonetini Sürdüğü Eski Sevgilisinin Üzerine Kaçan Şüpheli Aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Kamyonetini Sürdüğü Eski Sevgilisinin Üzerine Kaçan Şüpheli Aranıyor - Son Dakika
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