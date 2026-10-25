Nevşehir\'de KPSS Ortaöğretim öncesi 5 araçlık kazada 3 kişi yaralandı

NEVŞEHİR'de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim öncesi 2 otomobil ve 3 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan 2 otomobil ile 3 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazaya karışan 50 AAJ 084 plakalı otomobilin sürücüsü H.A ile araçta yolcu olarak bulunan, KPSS sınavına yetişmeye çalışan B.A ve S.U yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.