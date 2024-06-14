Nevşehir'de minibüs kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de minibüs kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan bir minibüs, Bozca köyü yakınlarında uyarı tabelalarına çarptıktan sonra devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, minibüste bulunan Dursun Yıldız ağır yaralandı. Yıldız, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

14.06.2024 23:51
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Nevşehir'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.

Nevşehir- Kayseri kara yolunda seyir halinde olan T.İ. yönetimindeki 38 BD 555 plakalı minibüs, Bozca köyü yakınlarında uyarı tabelalarına çarptı, ardından devrildi.

Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken beraberindeki Dursun Yıldız (34) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de minibüs kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de minibüs kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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