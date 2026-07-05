Nevşehir\'de Motosiklet Kazası

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Acıgöl ilçesi Nevşehir Caddesi ile Yıldız Sokak arasında meydana geldi. Yakup Y. yönetimindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, devrilen motosikletten yola savrularak yaralanan sürücüsü Yakup Y., hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.