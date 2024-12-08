Nevşehir'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Avanos kara yolunda Soner S. idaresindeki 50 ACP 294 plakalı motosiklet, Göreme Kavşağı yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Soner S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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