Nevşehir'de Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Y.D. idaresindeki 06 DZJ 374 plakalı otomobil, Kayseri- Kırşehir kara yolu İlicek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
