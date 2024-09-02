Nevşehir'de Trafik Kazası: 21 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de Trafik Kazası: 21 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir\'de Trafik Kazası: 21 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de gerçekleşen trafik kazasında, Mehmet Can Özgül (21) kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Avanos-Ürgüp yolunda meydana geldi. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine intikal etti ve sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 21:29
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NEVŞEHİR'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Mehmet Can Özgül (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Avanos- Ürgüp yolunda meydana geldi. Mehmet Can Özgül idaresindeki 50 ADA 473 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Mehmet Can Özgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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