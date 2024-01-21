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Nevşehir'de Otomobil Traktöre Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Otomobil Traktöre Çarptı: 2 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil aynı yönde seyir halindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir yolcu ve traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir\'de Otomobil Traktöre Çarptı: 2 Yaralı
21.01.2024 - 21:19,
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NEVŞEHİR'de otomobil, aynı yönde seyir halindeki traktöre arkadan çarptı; kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp- Nevşehir karayolu Saklı Bahçe mevkisinde meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 50 ADT 282 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.E. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Kaza sonrası traktörün römorku devrilirken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Semra Ö. ile traktör sürücüsü Y.E. yaralandı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. ise kazada herhangi bir zarar görmedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nevşehir'de Otomobil Traktöre Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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