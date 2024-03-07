Nevşehir\'de ozon tedavisi gören kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan hekim serbest bırakıldı

Nevşehir'de ozon tedavisi gördüğü özel klinikte fenalaşan kadının hastanede ölümüne ilişkin gözaltına alınan kliniğin hekimi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ozon tedavisi için Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki özel kliniğe giden ve tedavi sırasında fenalaşan Eda Özen'in (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan klinik hekimi dahiliye uzmanı B.B'nin emniyette işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen B.B, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Eda Özen, klinikte fenalaşınca ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyninde emboli oluşması teşhisiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Ailesinin şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, klinik hekimi dahiliye uzmanı B.B. gözaltına alınmıştı.
B.B'nin, kentteki özel bir hastanede çalışırken geçen ay ayrılıp açtığı özel klinik, henüz ruhsat başvurusunda bulunulmadığından yetkililerce mühürlenmişti.
İki çocuk annesi Özen'in cenazesi, dün Kurşunlu Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verilmişti.
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