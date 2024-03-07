Nevşehir\'de ozon tedavisi gören kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan hekim serbest bırakıldı

Dimash Qudaibergen, İstanbul konseri için özel bir konsept hazırladı

Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen, 24 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştireceği İstanbul konseri için özel bir konsept hazırladığını söyledi. Qudaibergen, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de konser vereceğini belirtti ve Türk ve Kazak dostluğunu sahnede gösterebilmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca, İstanbul konserinde Türkçe şarkılar da seslendireceğini ve yeni şarkılarının Kazak ve Türk öğelerini birleştirdiğini söyledi.