Nevşehir\'de Park Halindeki Motosikleti Çalan Zanlı Güvenlik Kamerası İle Yakalandı

Nevşehir'de park halindeki motosikleti çalan zanlı, 150 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenerek yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2000 Evler Mahallesi'nde park halindeki motosikleti çaldığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, bölgedeki 12 güvenlik kamerasına yansıyan 150 saatlik görüntüleri inceleyen ekipler, zanlının A.Ç. olduğunu belirledi.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, 30 bin liralık zararı karşılamasına karşılık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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