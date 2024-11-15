Nevşehir\'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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NEVŞEHİR'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. G.C.'ye ait 50 NC 424 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın motor kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.