Nevşehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Nevşehir\'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta, aralarında husumet bulunan Gökhan G. ile Ü.K. arasında çıkan kavgada Ü.K. tarafından pompalı tüfekle vurulan Gökhan G. hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ü.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

25.02.2024 20:53  Güncelleme: 20:54
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Nevşehir'de çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Gökhan G. ile Ü.K. karşılaştı.

Bu kişiler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ü.K. aracından aldığı pompalı tüfekle Gökhan G'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan Ü.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Nevşehir, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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