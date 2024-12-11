Nevşehir'de Tarihi Eser Tablo Bulundu - Son Dakika
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Nevşehir'de Tarihi Eser Tablo Bulundu

Nevşehir\'de Tarihi Eser Tablo Bulundu

Nevşehir'de yapılan operasyonda 'Meryem ve İsa' tasvirine sahip tarihi eser tablo ele geçirildi.

11.12.2024 18:18
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Nevşehir'de bir evde tarihi eser niteliği taşıyan tablo bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen "Meryem ve İsa" tasviri bulunan tablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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