Nevşehir'de Tartışma Sonucu Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Nevşehir'de Tartışma Sonucu Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Nevşehir\'de Tartışma Sonucu Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Nevşehir'de yaşanan olayda, E.Y. isimli şahıs babaannesiyle birlikte yaşadığı Necmettin Eksil'i tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdü. Babaanne de yaralandı. E.Y. polise teslim olurken, olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

01.07.2024 14:55
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NEVŞEHİR'de E.Y (18), babaannesi A.Y.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Necmettin Eksil'i (74) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. A.Y.'yi de yaralayan E.Y., polise teslim olurken, olayla ilgisi olduğu belirtilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Y., babaannesi A.Y.' ile dini nikahla birlikte yaşayan Necmettin Eksil ile tartışmaya başladı. E.Y., tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Necmettin Eksil'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eksil ve kavgayı ayırmaya çalışan babaanne A.Y. yaraladı. Necmettin Eksil ve A.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Necmettin Eksil, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babaanne A.Y.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

E.Y., polis merkezine giderek teslim olurken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Nevşehir, Olaylar, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Tartışma Sonucu Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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