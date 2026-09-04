Nevşehir'de trafik uygulaması, 29 sürücüye ceza, 5 araç men edildi
Emniyet ekipleri kent merkezindeki sekiz noktada çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde 240 araç ve sürücü kontrol edilirken, 29 sürücüye idari para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün belgesine el konuldu.
Nevşehir'de emniyet ekiplerince çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik trafik uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki sekiz ayrı noktada uygulama yaptı.
Uygulamada, 240 araç ve sürücü kontrol edilirken, kural ihlali ve eksiklerinden dolayı 29 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi, bir sürücünün belgesine el konuldu.
Kaynak: AA
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