Nevşehir\'de Traktör Kazası: Çiftçi Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde tarla sürdüğü sırada kontrolünü yitirdiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalan çiftçi Mehmet Türkay (66), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kozaklı ilçesi Karahasanlı köyünde meydana geldi. Mehmet Türkay'ın tarlasını sürdüğü sırada kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Türkay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Türkay'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kozaklı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.