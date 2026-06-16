Nevşehir'de Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Nevşehir'de Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni

Nevşehir\'de Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni
16.06.2026 11:02
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NEVÜ'de uluslararası öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreninde 57 ülkeden 500 öğrenci yer aldı.

Nevşehir Uluslararası Öğrenciler Derneği (NUDER) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yerleşkesindeki Camlı Köşk'te gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitelerinde 57 farklı ülkeden yaklaşık 500 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü, bu çeşitliliğin üniversitenin akademik ve kültürel zenginliğine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Aktekin, Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yaklaşımının, kültürel bağların güçlendirilmesi ve insani değerler temelinde şekillendiğini ifade etti.

Türkiye Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kubangazy Bugubaev de Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında da birbirleriyle ve Türkiye ile bağlarını korumalarının önemine dikkat çekti.

NUDER Başkanı İskender Seyfettin Çınar ise dernek olarak Nevşehir'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarına destek olmayı önemsediklerini ve bununla ilgili çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Program, mezun öğrencilere Aktekin ve protokol üyeleri tarafından Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan İngilizce Kur'an-ı Kerim meali, plaket ve sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Törene, Nevşehir Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Ekrem Emre Çölyen, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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