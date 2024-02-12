Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda son bir haftada 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 37'si serbest bırakılırken 5'i adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:31
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Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polisin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik gerçekleştirdiği uygulamada son bir haftada 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 37'si serbest bırakılırken 5'i adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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