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Nevşehir'de Torbacılara Operasyon: 71 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Nevşehir'de Torbacılara Operasyon: 71 Şüpheli Gözaltına Alındı

Nevşehir'de yapılan operasyonda, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 315 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter ve 2 İHA ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 71 şüpheli yakalandı. Operasyonda, metamfetamin, esrar, skunk, hassas terazi, bonzai, tabanca, tüfek, mermi, bıçak ve muşta gibi çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Şüphelilerden 39'u serbest bırakılırken, 32'si adliyeye sevk edildi.

Nevşehir\'de Torbacılara Operasyon: 71 Şüpheli Gözaltına Alındı
27.12.2023 - 15:38,  Güncelleme: 15:40
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NEVŞEHİR'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 71 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 315 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter, 2 İHA ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 dedektör köpeğin de kullanıldığı operasyonda 71 şüpheli, yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 215 gram metamfetamin, 272 gram esrar, 173 gram skunk, 11 hassas terazi, 32 gram bonzai, 9 adet tabanca ile çok sayıda mermi, 4 adet tüfek ve tüfeklere ait fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi. Şüphelilerden 39'u emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 32'si adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nevşehir'de Torbacılara Operasyon: 71 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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