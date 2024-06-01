Nevşehir'de Yardım Derneğinden Malzeme ve Bağışlar Çalındı - Son Dakika
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Nevşehir'de Yardım Derneğinden Malzeme ve Bağışlar Çalındı

Nevşehir\'de Yardım Derneğinden Malzeme ve Bağışlar Çalındı

Nevşehir'de bulunan Cansuyu Derneği'nin binasına girerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan malzemeler ile kurban için bağışlanan paraları çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı. Derneğin İl Temsilcisi Mustafa Yılmaz, olayı kınayarak yaklaşık 500 bin liralık kayıp olduğunu belirtti.

01.06.2024 13:23
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Nevşehir'de yardım derneğinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan malzemeler ile kurban için bağışlanan paraları çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Cansuyu Derneğinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Volkan Sokak'taki binasına gelen görevliler, kapı ve pencerelerin kırılarak içeri girildiğini, çeşitli malzemelerle kurban bağış paralarının çalındığını görünce polise başvurdu.

Binaya gelen ekipler, aynı sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirledikleri E.Y. ve S.A'yı gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası kaydında şüphelilerin binanın dış duvarından içeri girip valizlerle ayrıldıkları görülüyor.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Derneğin İl Temsilcisi Mustafa Yılmaz, gazetecilere yaptığ açıklamada failleri kınayarak, "Eşya, gıda kolisi, öğrencilere dağıttığımız valizler, bağış kumbaralarını koyduğumuz yere girip yağmalamışlar. Kapı ve camları kırıp dökmüşler, içeriye de zarar vermişler. Yaklaşık 500 bin liralık kayıp var. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan malzemeler ile Afrika için toplanan kurban paraları alınmış." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mustafa Yılmaz, Nevşehir, Kurban, Güncel, Son Dakika

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