Nevşehir'de Zabıta'dan okul servislerine dört dörtlük denetim - Son Dakika
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Nevşehir'de Zabıta'dan okul servislerine dört dörtlük denetim

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Nevşehir'de zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis araçlarını kapsamlı şekilde denetledi. Teknik donanım, sürücü belgeleri ve güvenlik ekipmanlarının kontrol edildiği denetimlerin periyodik olarak süreceği açıklandı.

Nevşehir'de, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul servislerinde güvenliği üst düzeye çıkarmak amacıyla kapsamlı denetim yapıldı.

Zabıta ekipleri, uygulamad, araçların teknik durumlarından sürücülerin belgelerine kadar birçok ayrıntıyı gözden geçirdi.

Servis araçlarının otomatik kapı, emniyet kemeri, acil durum ekipmanları ve yangın söndürme cihazlarını inceleyen ekipler, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşımacılık izin belgelerini de kontrol etti.

Açıklamada, öğrencilerin okullarına ve evlerine güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerine olanak sağlamak için Zabıta Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanındaki tüm tedbirlerin alındığı ve denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Zabıta'dan okul servislerine dört dörtlük denetim - Son Dakika

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