Nevşehir\'deki Kazada 5 Kişi Yaralandı, Sürücü Kaçtı

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NEVŞEHİR'de otomobiliyle iki araca çarptıktan sonra, aracını ve yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakan sürücünün kaçtığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza geç saatlerde meydana geldi. Merkez ilçeye bağlı Ürgüp Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 ADM 941 plakalı otomobil, önce Güray A. idaresindeki 50 EY 594 plakalı otomobile, ardından Güzelyurt Mahallesi 80'inci Yıl Bulvarı'nda park halindeki bir başka otomobile çarptı. Kaza yerinden kaçan sürücünün bir süre sonra otomobili Güzelyurt Mahallesi Sinem Sokak'ta boş arazide terk ettiği görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güray A. ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi ile kaçan sürücünün arkadaşları A.K., Ş.K. ve G.D., ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.