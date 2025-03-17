Nevşehir'den İlk Çince Mezunları Yolda

NEVŞEHİR, 17 Mart (Xinhua) -- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor.

Dört yıl önce kurulan bölümün öğrenci yerleşim oranlarında istikrarlı bir artış gözleniyor.

Bölüm Başkanı Fatma Ecem Ceylan, " Türkiye'de Çince dil eğitimi gelişiyor" diyerek, burs alan öğrencilerinden 10'unun şu anda Çin'de eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile birlikte giderek artan sayıda Çinli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve insanlara daha fazla iş fırsatı sağladığını belirten Ceylan, "Umut vaat eden iş olanakları, daha fazla genci Çin kültürü ve dilini öğrenmeye teşvik ediyor" dedi.

Öte yandan Kapadokya, aralarında çok sayıda Çinli turistin de bulunduğu uluslararası gezginler için popüler bir turizm adresi olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle bölüm, öğrencileri Türkiye ve Çin arasındaki turizm ve ticaret faaliyetlerine yönelik kariyerlerine daha iyi hazırlamak amacıyla normal müfredata ek olarak özel Turizm ve İş Çincesi dersleri de başlatmış durumda.