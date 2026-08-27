Nevşehir'den YKS Başarısına Destek - Son Dakika
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Nevşehir'den YKS Başarısına Destek

Nevşehir\'den YKS Başarısına Destek
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Vali Kök, YKS'de ilk 10'da yer alan öğrencilerle buluşarak başarılarını kutladı ve tavsiyelerde bulundu.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye sıralamasında ilk 10 binde yer alan kentteki öğrencilerle bir araya geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden (NEVÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 YKS sonuçlarına göre ülke sıralamasında ilk 10 binde yer alan 85 öğrenci için NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri'nde program gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Kök, elde edilen başarının öğrencilerin azim ve gayretlerinin yanı sıra ailelerin ve eğitim camiasının ortak emeğinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Öğrencilere üniversite hayatlarında başarı dileyen Kök, "Bilgiyi ahlakla, başarıyı sorumlulukla, özgüveni tevazu ile birleştirin. Hangi mesleği seçerseniz seçin, işinizi en iyi şekilde yapmaya gayret edin. Ülkesine ve milletine fayda sağlayan, sorumluluk sahibi ve değerlerine bağlı bireyler olun. Nevşehir olarak sizlerle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise öğrencilere akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de önem vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere hediye takdim edilen programa, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Deviren, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'den YKS Başarısına Destek - Son Dakika

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