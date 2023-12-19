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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek etkinliği düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'deki zulüm hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 'Filistin için sen de iz bırak' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Filistin'deki zulümle ilgili bilgi verildi, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın önemi anlatıldı. Ziyaretçiler, Filistinli çocuklar için notlar yazarak panoya astı ve Filistin bayrağı oluşturdu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek etkinliği düzenledi
19.12.2023 - 15:05,
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi.

Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç İHH gönüllüsü üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve yaşanan zulümle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistin için sen de iz bırak" etkinliği düzenledi.

NEVÜ yerleşkesinde oluşturulan stantta, görevlilerce ziyaretçilere Filistin'de yaşanan zulümle ilgili bilgi verildi, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemi anlatıldı.

Etkinlik alanını ziyaret edenler, Filistinli çocuklar için yazdıkları notları astıkları panoya, boyadıkları parmaklarını basarak, Filistin bayrağı oluşturdu.

Stant hafta sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA
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