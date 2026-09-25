Nevşehir-Kayseri yolunda şarampole devrilen otomobilde ikisi çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir-Kayseri yolunda şarampole devrilen otomobilde ikisi çocuk 6 kişi yaralandı

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Nevşehir-Kayseri yolunda şarampole devrilen otomobilde ikisi çocuk 6 kişi yaralandı
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Nevşehir-Kayseri kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki ikisi çocuk 6 kişi yaralandı, yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Hüseyin D. yönetimindeki 06 BR 6858 plakalı otomobil, Nevşehir- Kayseri kara yolunda, aynı güzergahtaki Erhan C. idaresindeki 34 HZA 889 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nevşehir-Kayseri yolunda şarampole devrilen otomobilde ikisi çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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